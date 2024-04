Chuvas torrenciais inundam várias regiões da Itália

A Itália foi atingida por chuvas torrenciais que deixaram vários locais do país inundados. As chuvas fortes, que caíram durante várias horas, fizeram com que o caudais dos rios transbordassem e provocaram deslizamentos de terras.

Os bombeiros italianos informaram na rede social X (antigo Twitter) que cerca de 15 pessoas tiveram de ser retiradas de casa, em Edolo, em Val Camonica.

