Professor da Universidade de Coimbra defende demissão da Procuradora-Geral da República

O professor da Universidade de Coimbra defende que o Presidente da República deve instar Lucília Gago “a apresentar o seu pedido de demissão” relativamente aos desenvolvimentos da operação Influencer. O constitucionalista Vital Moreira defendeu a demissão da Procuradora-Geral da República Lucília Gago devido à operação Influencer, que culminou na demissão do primeiro-ministro e na marcação de eleições antecipadas para 10 de março do próximo ano.

Comentando as palavras de Miguel Sousa Tavares que defendeu a demissão da procuradora-geral considerando que é “diretamente responsável pela crise política” do país, o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra considera que o comentador “tem razão”. “Num Estado de direito democrático, não é admissível meter na prisão vários cidadãos por seis dias, imputar crimes de corrupção a esmo, visar criminalmente dois ministros e abrir um inquérito de âmbito indefinido ao próprio primeiro-ministro, tudo sem a devida justificação, com base em pseudoindícios sem nenhuma consistência, que não resistiram ao primeiro exame judicia





🏆59. ojeconomico » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

VİSAO_PT: Universidade de Coimbra procura mulheres com carcinoma da mama para ensaio clínicoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Universidade de Coimbra procura mulheres com carcinoma da mama para ensaio clínicoUma equipa de investigação liderada pela Universidade de Coimbra (UC) está à procura de participantes para um ensaio clínico nacional, que visa aferir qual é a intervenção psicológica mais eficaz em mulheres com carcinoma da mama.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Universidade de Coimbra procura mulheres com carcinoma da mama para ensaio clínicoSegundo a universidade, as interven&231;&245;es, denominadas "Mind e Mind Support Group", v&227;o decorrer em formato de grupo, &224; dist&226;ncia (online), durante um per&237;odo de oito semanas.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Universidade de Coimbra procura mulheres com cancro da mama para ensaio clínicoAs mulheres que pretendam fazer parte de ensaio podem participar gratuitamente. O objectivo é aferir qual é a intervenção psicológica mais eficaz em mulheres com cancinoma da mama.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Equipa da Universidade de Coimbra desenvolve sistema para prever o tipo de partoForam analisados dados de 2600 mulheres seguidas no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Equipa da Universidade de Coimbra desenvolve sistema para prever o tipo de partoNesta investigação, a inovação passa por 'prever o tipo de parto também utilizando os dados de imagem ecográfica'.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »