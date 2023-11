Equipa da Universidade de Coimbra desenvolve sistema para prever o tipo de parto

Uma equipa multidisciplinar da Universidade de Coimbra está a desenvolver um sistema de análise computacional para prever a probabilidade de um parto induzido ocorrer por via vaginal, foi esta segunda-feira anunciado.Até agora, os investigadores envolvidos no projeto já analisaram os dados de 2.

"O próximo passo é analisar as ecografias recolhidas e, posteriormente, criar uma ferramenta com todos estes dados e testá-la em pessoas reais", adiantou a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra FCTUC) num comunicado enviado à agência Lusa.

"As induções de trabalho de parto são realizadas cada vez mais frequentemente, mas nem sempre terminam num parto vaginal", referiu. Foi este o"ponto de partida" para a investigação"Predicting Vaginal Delivery After Labor Induction with Machine Learning", da autoria de Iolanda Ferreira, doutoranda de Ciências da Saúde, sob a orientação científica de Ana Luísa Areia, professora da FMUC, coadjuvada por João Nuno Correia, docente da mesma faculdade. headtopics.com

"Todas as induções têm 30 a 35% de probabilidade de acabar em cesariana, portanto, sabemos de antemão que 70% das mulheres vão ter um parto vaginal.

Citada na nota, a doutoranda realçou que,"neste momento, os obstetras investem na indução de parto em todas as mulheres, sabendo à partida, por determinadas características, em quais este poderá ou não acontecer por via vaginal". headtopics.com

"Se esta for elevada, a indução será executada com maior confiança. Caso contrário, ou seja, exista uma probabilidade de cesariana bastante elevada, a grávida pode ser aconselhada de outra forma", acrescentou.

