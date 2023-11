Rapaz palestiniano ferido na guerra entre Israel e o Hamas é levado para os Emirados Árabes Unidos

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o reacender do conflito israelo-palestiniano, após a vaga de ataques do Hamas e a consequente retaliação das forças do Estado hebraico. Israel mata mais 50 pessoas em ataque no centro da Faixa de Gaza. Exército israelita mata vários membros do Hamas em operação na Cisjordânia. Israel mata mais 50 pessoas em ataque no centro da Faixa de Gaza. Exército israelita mata vários membros do Hamas em operação na Cisjordânia.

Um rapaz palestiniano é uma das primeiras pessoas feridas na guerra entre Israel e o Hamas a ser retirada da Faixa de Gaza para os Emirados Árabes Unidos para receber tratamento médico de urgência. O rapaz, que foi transportado em maca para um avião com destino a Abu Dhabi, no âmbito de uma missão humanitária organizada pelo país, chegou a meio da noite ao aeroporto egípcio de Al-Arich, perto do posto fronteiriço de Rafah, a única abertura para a Faixa de Gaza que não está nas mãos de Israe





Israel vai intensificar ataques, Hamas disponível para libertar mais duas reféns, bombardeamentos em Gaza continuamUm dia depois de, pela primeira vez, vários camiões terem entrado em Gaza com ajuda humanitária, a ONU admite que ainda este domingo o mesmo cenário se pode repetir e alerta para a necessidade de combustível para o funcionamento dos hospitais.

Israel confirma 222 reféns nas mãos do Hamas na Faixa de GazaForças militares israelitas anunciaram ataques em Gaza durante a noite e acusam o braço armado do Hamas de se estar a preparar para uma "próxima fase da guerra"

Israel avisa palestinianos: vão para o sul de Gaza ou serão 'cúmplices' do HamasOs habitantes de Gaza dizem que fazer a viagem para sul continua a ser muito arriscado.

Obama sobre guerra Israel-Hamas: ações em Gaza 'podem ter efeitos adversos'"Cortar comida, água e eletricidade a uma população civil em cativeiro [em Gaza] ameaça [...] endurecer as atitudes palestinianas ao longo de gerações", avisa antigo Presidente dos EUA em raro comentário político.

Reféns civis serão libertados se Israel reduzir ataques em Gaza, diz líder do Hamas

Com líderes do Hamas no Egito, Israel anuncia controlo militar no norte da Faixa de Gaza

