Presidente veta alterações ao estatuto da Ordem dos Médicos

Discordância com alterações na formação dos médicos e na definição de ato médico justificam o veto do Presidente. É o terceiro veto em dois dias Mais um veto. Depois de, na segunda-feira, ter vetado as alterações aos estatutos das ordens dos enfermeiros e dos advogados, esta terça-feira o Presidente da República vetou as alterações ao estatuto da Ordem dos Médicos. Era uma das decisões mais aguardadas no que diz respeito às alterações às ordens profissionais.

que enviou ao Parlamento a justificar o veto e que foi divulgada no site da Presidência, Marcelo considera que a formação dos médicos fica comprometida com o afastamento da Ordem “de uma intervenção essencial no que respeita ao reconhecimento de idoneidade e respetiva capacidade formativa dos serviços, bem como à definição dos conteúdos formativos para cada especialidade, aspetos de natureza puramente técnica médica





