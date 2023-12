Grupo Vita identifica 64 vítimas de abuso sexual na Igreja

Grupo Vita identifica 64 vítimas. Alegados crimes foram cometidos quando tinham entre 6 e 25 anos. Grande maioria só agora está a denunciar o caso. Quatro pedem indemnizações, 18 delas estão a receber apoio psicológico. Os padres suspeitos de abusos têm entre 21 e 65 anos.Seis meses depois de ter sido criado, a pedido da Conferência Episcopal Portuguesa, o grupo Vita enviou 16 denúncias para o Ministério Público.

Entre maio e novembro deste ano, o grupo identificou 45 situações, a maioria das quais entre as 278 chamadas telefónicas que recebeu relativas a situações de abusos sexuais na Igreja.assim como um leigo que cometeu crimes sexuais no contexto da Igreja, e que pediu ajuda para ter acompanhamento psicológico. Quando chegou ao grupo Vita “o caso já tinha sido sinalizado às entidades competentes (penais e canónicas)”, lê-se no documento. Durante este primeiro período de atuação foram “sinalizadas às estruturas eclesiásticas um total de 45 situações, e à PGR/PJ, 16





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Grupo VITA apresenta relatório sobre abuso sexual na Igreja Católica em PortugalO Grupo VITA apresentou um relatório sobre abuso sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal. O relatório também inclui um manual de prevenção da violência sexual contra crianças e adultos vulneráveis.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Alexandre Solleiro regressa a Portugal para liderar novo grupo hoteleiroAlexandre Solleiro regressou a Portugal para dirigir o novo grupo hoteleiro, após sair da Tivoli, onde era CEO, logo a seguir à venda à Minor na sequência do colapso do Grupo Espírito Santo. Fundo norte-americano Davidson Kempner Partners, que lidera o consórcio comprador dos hotéis anteriormente detidos por bancos nacionais, o chamado Projeto Crow - o maior negócio imobiliário de 2022 - já tem planos para expandir o portefólio em Portugal.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Na igreja onde o Papa foi batizado, Milei é um 'falso profeta'O candidato de extrema-direita chamou 'burro', 'comunista' e 'representante do maligno' a Francisco que disse, por sua vez, temer 'salvadores da pátria'.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Papa volta a pôr travão na Igreja alemãNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Socióloga da Comissão Independente 'perplexa' com inação da IgrejaNo podcast “Perguntar Não Ofende”, do Expresso, a socióloga Ana Nunes de Almeida, membro da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, questiona o porquê de a Igreja não ter

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Travão na Igreja alemã colocado de novo pelo PapaOs leigos e sacerdotes alemães querem criar um comité que mande mais do que os bispos, mas o Vaticano não está para aí virado. Temas fraturantes terão de esperar pelo final de 2024. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »