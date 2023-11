Alexandre Solleiro regressa a Portugal para liderar novo grupo hoteleiro

Alexandre Solleiro regressou a Portugal para dirigir o novo grupo hoteleiro, após sair da Tivoli, onde era CEO, logo a seguir à venda à Minor na sequência do colapso do Grupo Espírito Santo. Fundo norte-americano Davidson Kempner Partners, que lidera o consórcio comprador dos hotéis anteriormente detidos por bancos nacionais, o chamado Projeto Crow - o maior negócio imobiliário de 2022 - já tem planos para expandir o portefólio em Portugal.

Tal como mudaram de mãos num passado recente, têm agora novos donos — os 18 hotéis que foram parar a fundos de reestruturação da ECS Capital já tiveram várias vidas, e a mais recente resultou da sua venda em pacote a um consórcio liderado pelo fundo norte-americano Davidson Kempner Partners (DK Partners), numa operação designada de Projeto Crow

