Gémeas luso-brasileiras: médico no Brasil apoiou a toma da medicação (ao contrário dos médicos em Portugal)

Os neuropediatras do Santa Maria contestaram a administração do tratamento milionário, mas, em entrevista à SIC, médico que acompanhou o caso no Brasil garante a importância da toma do medicamento em Portugal. A Ordem dos Médicos abriu um processo disciplinar a Larceda Sales e aos outros médicos envolvidos no caso do tratamento das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria. O especialista que acompanhou as crianças no Brasil falou pela primeira vez do caso.

Em entrevista à SIC garante a importância do tratamento milionário em Portugal, apesar da opinião contrária de alguns dos clínicos do Santa Mari





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente de Portugal esclarece participação no caso das gémeas luso-brasileirasO Chefe de Estado fez uma comunicação ao país para esclarecer a participação da Presidência no caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no hospital Santa Maria. Ricardo Costa e José Gomes Ferreira analisam a intervenção do Presidente.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Descartada hipótese de terrorismo em explosão na ponte que une os EUA e o CanadáBebé herdeiro poderá ter sido causa do assassinato da grávida da Murtosa. Black Friday também atrai os cibercriminosos: 10 dicas para aproveitar as promoções online sem ser vítima de fraude. Ginasta alemã morre de forma repentina aos 16 anos. IL pede audição urgente de Marta Temido devido ao alegado favorecimento de gémeas no Hospital Santa Maria. Professora de 25 anos despedida por beijar aluno de 14 no Brasil. Estudantes defendem a docente. Em causa está o facto de duas gémeas luso-brasileiras terem recebido em 2019 em Portugal um medicamento que totalizou no conjunto quatro milhões de euros. A antiga ministra da Saúde, Marta Temido, manifestou esta quarta-feira disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos que lhe peça o parlamento, o Ministério Público ou entidades da saúde sobre o caso do tratamento das gémeas no Hospital Santa Maria.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Iniciativa Liberal vai chamar Marta Temido ao Parlamento para explicar caso das gémeas brasileirasA Iniciativa Liberal vai chamar ao Parlamento a antiga ministra da saúde, Marta Temido, para explicar o caso das gémeas brasileiras que receberam tratamento no hospital de Santa Maria com o medicamento mais caro do mundo, para tratar a Atrofia Medular Espinhal.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Marta Temido disponível para prestar esclarecimentos sobre caso das gémeasA antiga ministra da Saúde, Marta Temido, manifestou disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos que lhe peça o parlamento, o Ministério Público ou entidades da saúde sobre o caso do tratamento das gémeas no Hospital Santa Maria.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Líder do Chega defende mais esclarecimentos sobre tratamento de gémeas luso-brasileirasO líder do Chega defendeu nesta segunda-feira que o caso das gémeas luso-brasileiras que foram tratadas em Portugal “vai precisar de mais esclarecimentos, de várias entidades”, depois de o Presidente da República se ter pronunciado ao final da tarde sobre a informação que recolheu e os registos existentes em Belém

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Marcelo Rebelo de Sousa teve conhecimento do caso das gémeasO Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu ter conhecimento do caso das gémeas luso-brasileiras com atrofia muscular através de um e-mail do seu filho.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »