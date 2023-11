Bastonário da Ordem dos Médicos critica planos de reorganização das urgências do SNS

Segundo o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, os doentes ao não terem uma informação fidedigna podem erradamente dirigir-se a uma urgência que não vai ter solução para o seu problema. Disse esta segunda-feira que os planos de reorganização das urgências da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde "não refletem a realidade do país" e, por esse motivo, transmitem uma "falsa sensação de segurança".

A criação dessa "falsa sensação de segurança" prejudica a eficiência da resposta dos cuidados de saúde e prejudica, em primeiro lugar, os doentes, considerou. "Nós sabemos que os dois relatórios que já foram divulgados pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) não refletem aquela que é a realidade do país transmitindo, do nosso ponto de vista, uma falsa sensação de segurança", afirmou Carlos Cortes no final de uma visita ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, no distrito do Porto. Segundo Carlos Cortes, os doentes ao não terem uma informação fidedigna podem erradamente dirigir-se a uma urgência que não vai ter solução para o seu problema





