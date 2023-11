A Ordem dos Médicos classifica como "muito grave" a situação na urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde os chefes de equipa se demitiram por não estarem asseguradas as condições mínimas de segurança para os utentes. Em comunicado, o presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos (OM) manifesta-se preocupado com a situação, referindo que esteve reunido na terça-feira com a administração do hospital na sequência da demissão dos chefes de equipa de urgência.

Paulo Simões reuniu-se também com os chefes de equipa de urgência e com os representantes da Comissão de Internos e disse que, dessas reuniões, "saiu uma forte preocupação com a situação no serviço de urgência, que funciona com equipas abaixo dos mínimos estabelecidos pela Ordem dos Médicos e com o recurso excessivo a médicos internos". Esta situação, adianta a OM, prejudica a qualidade da medicina prestada às populações e a formação dos internos





