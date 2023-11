Papa anuncia que vai à COP28 no Dubai no início de dezembro

A COP28 decorre entre 30 de novembro e 12 de dezembro nos Emirados Árabes Unidos, reunindo perto de 200 países para debater medidas e objetivos no contexto das alterações climáticas. “De certa forma, estamos a ter as mesmas conversações que tínhamos na altura. Estou surpreendido porque quando saí de Paris pensei que já tínhamos alcançado o resultado político. Agora, para avançar, as cimeiras sobre o clima não precisam de pessoas como eu.

Limitar o aumento do aquecimento global a 1,5 graus centígrados, reiterou, é “possível”, porque a receita é conhecida e inclui, por exemplo, a proposta defendida esta semana pela Agência Internacional de Energia, em Madrid.

Quanto à transição energética, salientou que é necessário reduzir 22 gigatoneladas de emissões de gases com efeito de estufa, razão pela qual alertou para a importância de se construir hoje o sistema energético do futuro.

Majid Al Suwaidi considerou que os países desenvolvidos não estão a cumprir os investimentos prometidos no domínio climático e que o mundo está “no mesmo ponto em que estava em 2015”, apelando também a uma transformação do sistema financeiro internacional e das instituições.

“Foi um erro dar tecnologia às crianças em idades precoces e, mais tarde, deixá-la entrar na sala de aula sem perguntar à indústria se essas ferramentas fazem sentido e se têm efeitos colaterais”

:

SICNOTICIAS: 'Vou para o Dubai': Papa Francisco anuncia presença na COP28Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Tem peso a mais? Pode receber um salário mais baixo. Mas só se for mulher. As provas por detrás desta conclusãoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Situação de crianças em Gaza alarma autoridades e ONGVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: O algoritmo dos pombos: Novo estudo revela que estas aves usam estratégia semelhante à da inteligência artificial para aprender e resolver problemasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Exército israelita diz que atingiu 11 mil alvos na Faixa de Gaza desde início da guerraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Primeiro grupo de estrangeiros deixa hoje Gaza para o EgitoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »