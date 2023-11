Primeiro grupo de estrangeiros deixa hoje Gaza para o Egito

“Um primeiro grupo de pessoas com passaportes estrangeiros vai atravessar o terminal de Rafah para o Egito na quarta-feira”, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) o funcionário, que pediu para não ser identificado e não deu pormenores sobre o número de pessoas, nem o momento da passagem.

De acordo com embaixadas estrangeiras, cidadãos de 44 países e 28 agências, organizações oficiais e organizações não governamentais estrangeiras encontram-se na Faixa de Gaza. Em Rafah, no lado egípcio, os canais de televisão próximos dos serviços secretos mostraram imagens em direto de uma fila de ambulâncias a entrar no terminal, estando prevista, durante o dia, a transferência de 81 palestinianos feridos para hospitais egípcios, de acordo com funcionários egípcios e palestinianos.Na Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas desde 2007, mais de 8.

Um responsável médico da cidade egípcia de Al-Arich, cerca de 40 quilómetros a oeste de Rafah, disse na terça-feira à AFP que “foi instalado um hospital de campanha de 1.300 metros quadrados em Sheikh Zueid”, cerca de dez quilómetros a oeste de Rafah.

Em Washington, na terça-feira à noite, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller, referiu “muito bons progressos” na questão da possível passagem através de Rafah de norte-americanos e cidadãos com dupla nacionalidade retidos em Gaza.

EXPRESSO: Primeiro grupo de estrangeiros sai de Gaza para o Egito

RENASCENCA: Egito vai receber feridos da Faixa de GazaA fronteira de Rafah vai voltar a abrir por razões humanitárias. Autoridades egípcias vão montar hospital de campanha para receber feridos.

RTPNOTICIAS: Turquia, Egito e Jordânia condenam ataque a campo de refugiados em GazaA Turquia, o Egito e a Jordânia condenaram hoje o bombardeamento israelita do campo de refugiados de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza, que fez pelo menos 50 mortos e várias centenas de feridos, segundo fontes oficiais.

DNTWIT: Ministério israelita elaborou proposta 'conceptual' para transferir civis de Gaza para o EgitoAs conclusões do relatório reavivaram entre os palestinianos memórias do seu maior trauma, o deslocamento de centenas de milhares de pessoas que fugiram ou foram forçadas a abandonar as suas casas durante os combates durante a criação de Israel, em 1948.

SICNOTICIAS: Israel elaborou proposta para transferência de civis de Gaza para o Egito

RENASCENCA: Ministério em Israel propõe transferir habitantes da Faixa de Gaza para o EgitoNum documento "conceptual", é proposta a deslocação forçada dos palestinianos e a criação de uma "área estéril" no Egito para os separar da fronteira com Israel. Para os palestinianos, é uma repetição inaceitável de um trauma passado.

