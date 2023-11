O algoritmo dos pombos: Novo estudo revela que estas aves usam estratégia semelhante à da inteligência artificial para aprender e resolver problemas

A amostra do estudo, que envolveu 24 pombos, foi exposta a vários estímulos e avaliada a sua capacidade de resolução de problemas visuais. Através de experiências por tentativa e erro – sendo o animal recompensado com comida apenas a cada resposta correta – os pombos envolvidos no estudo melhoraram a sua habilidade em fazer as escolhas certas de 55% para 95%, em tarefas simples, e para 68% em tarefas complexas.

O modelo de inteligência artificial dos investigadores enfrentou as mesmas tarefas utilizando os mesmos mecanismos e, tal como os pombos, mostrou a mesma capacidade de resposta aos desafios colocados. “Só com estes dois mecanismos, é possível definir uma rede neural ou uma máquina de inteligência artificial para resolver basicamente estes problemas de categorização.

