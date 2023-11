Exército israelita diz que atingiu 11 mil alvos na Faixa de Gaza desde início da guerra

“Desde o início da guerra, as Forças de Defesa de Israel atingiram mais de 11 mil alvos pertencentes a organizações terroristas na Faixa de Gaza”, declarou o exército em comunicado. O exército de Israel publicou hoje também os nomes de nove soldados mortos em combate em Gaza na terça-feira, elevando para 326 o número de combatentes mortos.

O grupo islamita Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo duas centenas de reféns.

CMJORNAL: Exército israelita diz que atingiu 11 mil alvos na Faixa de Gaza desde início da guerraIsrael publicou também os nomes de nove soldados mortos em combate em Gaza na terça-feira, elevando para 326 o número de combatentes mortos.

RTPNOTICIAS: Exército ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasO exército israelita informou hoje que as suas tropas atacaram nas últimas horas cerca de 300 alvos na Faixa de Gaza, incluindo instalações militares subterrâneas do movimento islamita Hamas, matando um dos comandantes do grupo.

VISAO_PT: Exército israelita ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do Hamas

RENASCENCA: Exército israelita ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasO ex&233;rcito de Israel informou que Nasim Abu Ajina, um dos comandantes do ataque do Hamas em territ&243;rio israelita, a 7 de outubro, morreu na &250;ltima noite.

DNTWIT: Exército israelita ataca 300 alvos na Faixa de Gaza e mata um dos comandantes do HamasAs Forças de Defesa de Israel anunciaram que os seus caças bombardearam o centro de comando do batalhão de Beit Lahia, no norte de Gaza, matando Nasim Abu Ajina, um dos comandantes do ataque do Hamas em território israelita, a 7 de outubro.

RTPNOTICIAS: Exército está 'a progredir metodicamente' na Faixa de GazaO Exército israelita está 'a progredir metodicamente, passo a passo' na Faixa de Gaza, disse hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistindo que o movimento islamita palestiniano Hamas será derrotado e o enclave 'será diferente'.

