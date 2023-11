Os petiscos tradicionais do norte de Portugal

Nascidos da escassez e do aproveitamento ou brindados pela abundância dos dias de festa, são ricos e fartos. os mais emblemáticos petiscos do norte de Portugal. Conheça seis opções tradicionais que justificam uma tainada e estão destaque no novo guia “Tascas, Petiscos & Doces”Elaborados por mãos hábeis, que transmitem receitas de geração em geração, os petiscos do norte do país fazem jus à tradição de mesa farta, mesmo quando o momento é de petiscar.

Do mar ao interior, nunca falta o bacalhau, “fiel amigo” de Braga, o polvo em diferentes confeções, intensos Rojões e as Papas de sarrabulho, prediletas em todo o Minho. A intensidade do fumeiro e do queijo transmontano harmoniza com diferentes vinhos. Seja verde, branco ou tinto, o copo e o prato cheios garantem também uma boa dose de conversa, a melhor justificação para as famosas tainadas, sem hora para termina





Tascas, Petiscos & Doces: Uma viagem pelas doçarias da região Centro de PortugalCom o pecado da gula à espreita, embarque num périplo pelas doces tentações da região Centro de Portugal. Dos Ovos-moles aos Pastéis de Tentúgal, da Tigelada ao Pão-de-ló de Ovar, conheça o melhor da doçaria tradicional em seis paragens, à boleia do guia "Tascas, Petiscos & Doces"

