Bebés prematuros são retirados de hospital em Gaza

Os 31 bebés prematuros que ainda estavam no hospital Al Shifa, na Faixa de Gaza, foram retirados do estabelecimento este domingo, disse Mohammed Zaqout, diretor-geral dos hospitais na Faixa de Gaza, à agência AFP. Segundo Zaqout, “três médicos e duas enfermeiras estão a acompanhar” os bebés e “estão em curso os preparativos para encaminhá-los para o Egito” através da passagem de fronteira de Rafah.

Três soldados israelitas foram mortos em combates na Faixa de Gaza, informou o exército de Israel em comunicado este domingo, elevando para 62 o número de soldados mortos desde o início da guerra





