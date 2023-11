Operação conjunta da PSP e GNR fiscaliza transportes em regime TVDE

As autoridades estão especialmente atentas às “condições do condutor e à sua formação e certificação para esta atividade e ainda ao licenciamento das empresas operadoras”.Termina esta sexta-feira a a operação conjunta da PSP e da GNR que tem fiscalizado os transportes em regime TVDE.

O objetivo da operação é garantir a" Em declarações à SIC Notícias, o capitão Hélder Lima, do destacamento de trânsito da GNR de Setúbal, diz que as autoridades estão especialmente atentas às “condições do condutor e à sua formação e certificação para esta atividade e ainda ao licenciamento das empresas operadoras”. “Temos detetado, principalmente, situações em que o condutor não tem celebrado um contrato de trabalho escrito com a empresa operadora para a qual trabalha”, adianta.As autoridades pretendem evitar a concorrência desleal e o desrespeito pelo código do trabalho. Numa fiscalização na rotunda do relógio, em Lisboa, durante uma tarde foram detetadas mais de 80 infraçõe

