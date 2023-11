Apostas desportivas online são altamente aditivas e apresentam um ciclo vicioso, diz psicóloga

As apostas desportivas online são altamente aditivas e a sua ligação ao desporto, seja pela publicidade ou associação, apresentam um ciclo vicioso em termos psicológicos que apresenta problemas, disse à Lusa a psicóloga clínica Assunção Neto. Segundo a especialista do Grupo de Atuação em Psicologia & Performance, as apostas desportivas têm um efeito no cérebro que funciona da mesma forma de qualquer outra adição, seja o álcool, drogas, medicamentos ou outros comportamentos aditivos.

A associação da publicidade ao fenómeno desportivo, remetendo a pessoa para acertar no resultado e em dezenas de outros fatores possíveis tem também efeitos nefastos, sobretudo para pessoas vulneráveis a problemas de jogo. Torna-se mais fácil influenciar as pessoas, por várias razões. As pessoas já vão ver desporto porque o desporto permite uma sensação intensa que a maioria das pessoas não consegue ter de outra forma na vida

