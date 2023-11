Operação Influencer revela falhas no Ministério Público

A Operação Influencer veio mostrar que o Ministério Público tem uma “hierarquia” que “é incapaz ou não tem coragem de pôr travão a atos de investigação criminal manifestamente desproporcionais”. E que os procuradores que mandaram deter, sem razão, os cinco arguidos deviam prestar contas. Até monetariamente O acesso à informação respeitante à atividade do MP é assegurado nos termos da lei.

Isto é, nas situações em que a lei prevê esse acesso e nas condições que fixa para que o acesso se concretize. Do ponto de vista do processo criminal, o acesso a essa informação poderá ocorrer diretamente, desde que demonstrado o interesse legítimo nesse acesso. Ocorrerá indiretamente, por via do resultado do trabalho dos órgãos de comunicação social, ou pelo conhecimento de esclarecimentos que o próprio MP prestar. Esses esclarecimentos, quando promovidos por iniciativa exclusiva do MP, só devem surgir quando forem necessários ao restabelecimento da verdade e não prejudicarem a investigação, para garantir a segurança de pessoas e bens ou a tranquilidade públic

SICNOTİCİAS: Ministério Público assume erro em despacho da Operação InfluencerO Ministério Público (MP) assumiu ter cometido um terceiro erro no despacho de indiciação da Operação Influencer, que originou a demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro.

SICNOTİCİAS: Porta-voz do PAN comenta recuo socialista no aumento do IUC e a "Operação Influencer"A porta-voz do PAN esteve em entrevista na Edição da Noite da SIC Notícias e comentou o recuo socialista no aumento do IUC, a implicação da "Operação Influencer" no ambiente e a ambição nas eleições legislativas marcadas para o próximo ano.

SICNOTİCİAS: José Sócrates critica o PS por não discutir alegados abusos do Ministério PúblicoNum artigo de opinião no Diário de Notícias, o antigo primeiro-ministro critica os socialistas por não discutirem alegados abusos do Ministério Público no âmbito da Operação Influencer.

DNTWİT: Podemos confiar no Ministério Público?Vamos lá puxar pela memória. Paulo Pedroso, político, esteve em prisão preventiva entre maio e outubro de 2003, no âmbito do Processo Casa Pia. Cumpriu quatro meses e meio. Os tribunais inocentaram-no. O Estado português foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a pagar-lhe uma indemnização de 68 mil euros por detenção injusta.

