Marshmello apresenta nova criptomoeda em parceria com a Adidas na Web Summit

Deu uma palestra para apresentar uma criptomoeda “em parceria com a Adidas”, esteve numa conferência, falou em entrevistas - e até lançou uma música. Na mesma noite, o DJ e produtor Marshmello estava a atuar numa discoteca em Las Vegas.

O nome de Marshmello surgiu no programa da Web Summit deste ano com grande entusiasmo: o DJ e produtor norte-americano iria a Lisboa, à maior cimeira tecnológica do mundo, anunciar uma nova criptomoeda em parceria com a Adidas, chamada Adicoin, numa palestra a decorrer na quarta-feira, pelas 10h25. Chegado o dia, o DJ e produtor norte-americano atua no palco Panda Conf, com luvas e uma voz diferente. Ao meio-dia, dá uma conferência de imprensa ao lado de Aristide Feldholt, CFO da Adicoin, uma criptomoeda ligada à Adidas usada exclusivamente no metavers

:

ECO_PT: Web Summit tem nova CEO após controvérsiaKatherine Maher assume a liderança da Web Summit após a demissão do fundador Paddy Cosgrave devido a opiniões controversas. Empresas como Amazon, Google, Meta e IBM abandonaram a conferência devido ao conflito entre Israel e o Hamas.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Decisão pontual da saída das grandes tecnológicas da Web Summit pode ser revertidaAntónio Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, expressa esperança de que a decisão pontual da saída das grandes tecnológicas da Web Summit possa ser revertida em próximas edições do evento.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

İTWİTTİNG: Web Summit: Nova edição sem Paddy Cosgrave divide opiniõesA Web Summit voltou a Lisboa para mais uma edição sem Paddy Cosgrave como CEO. A inteligência artificial foi um dos temas mais discutidos e controversos. A nova líder, Katherine Maher, fala sobre o recomeço da empresa e a importância de voltar a ser anfitriã das conversas.

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: Web Summit: Nova edição em Lisboa sem Paddy CosgraveA Web Summit voltou a Lisboa para mais uma edição sem Paddy Cosgrave como CEO. A inteligência artificial foi um dos assuntos mais discutidos e a nova líder, Katherine Maher, falou sobre o futuro do evento.

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Katherine Maher quer "reconstruir alguma confiança perdida" e recentrar a Web SummitA nova CEO da Web Summit apresenta-se com pontualidade no estúdio da Renascença no Pavilhão 4 da FIL. O estilo contrasta muito com o de Paddy Cosgrave. A presidente-executiva que lhe sucedeu vem acompanhada por quatro seguranças e duas assessoras de comunicação vigilantes, num movimento "em bolha", munido de auriculares e microfones emissores. Entre perguntas incontornáveis, Katherine Maher foi caminhando ao longo da entrevista para uma maior distensão e foi com muitos risos que falou das suas novas rotinas em Lisboa .

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

ECO_PT: “É ruído”. Polémica não trava Web Summit focada na IACom a polémica saída do anterior CEO, a cimeira tecnológica perdeu 'key players'. Ainda assim, o primeiro dia do evento mostrou que pode não ser um problema grave.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »