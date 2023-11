Lionel Messi é o favorito a ganhar 8.ª Bola de Ouro da carreira

Em 2022/23, Messi totalizou 38 golos e 26 assistências, em 54 jogos, conquistando, além do Mundial, o título que lhe faltava, o campeonato e a Supertaça de França.No Théâtre du Châtelet, em Paris, Messi verá premiado, sobretudo, o que fez no Mundial de 2022, no Qatar, onde conduziu a Argentina ao terceiro título, depois de 1978 e 1986, com sete golos e três assistências.

Caso se confirmem todas as 'odds', bem como várias 'fugas' de informação que já confirmaram o seu triunfo, o argentino repetirá 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021,Em 2022/23, Messi totalizou 38 golos e 26 assistências, em 54 jogos, conquistando, além do Mundial, o título que lhe faltava, o campeonato e a Supertaça de França, é o detentor do prémio de melhor jogador do ano da FIFA - agora o The Best -, que...

O norueguês Erling Halland, autor de 56 golos em 57 jogos em 2022/23 e decisivo no 'treble' (Champions, Premier Legue e FA Cup) do Manchester City, era o outro grande candidato ao prémio, à frente do belga Kevin de Bruyne e do francês Kylian Mbappé. headtopics.com

O central Rúben Dias e o médio Bernardo Silva, também peças chave na grande época do City, disputam o título de melhor português,Aitana Bonmatí, do FC Barcelona, deverá ganhar a Bola de Ouro feminina, enquanto o argentino Emiliano Martínez perfila-se como o melhor guarda-redesOs dois golos marcados na terça-feira na corrida ao Mundial 2026, colocam Lionel Messi, de 36 anos, como o melhor marcador de sempre na fase de qualificação...

Este ano, a Liga dos Campeões joga-se sem Ronaldo nem Messi. A última vez que tal tinha acontecido remonta ao longínquo ano de 2002/03. Agora, há outros jogadores que se preparam para continuar a escrever páginas douradas na história da competição. E recordes para bater.O capitão da Seleção Nacional, vencedor do troféu por cinco ocasiões, esteve sempre na lista de finalistas desde 2004, ano em que se estreou com um 12.º lugar. headtopics.com

Lionel Messi deverá ser 'coroado' pela oitava vez com a Bola de OuroTudo indica - das 'odds' a alegadas fugas de informação relatadas por jornais e especialistas - que Lionel Messi vai, assim, repetir os feitos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021, e suceder a Karim Benzema. Consulte Mais informação ⮕

Lionel Messi 'chama' pela oitava Bola de OuroLionel Messi deverá receber esta segunda-feira a Bola de Ouro, sendo assim o melhor futebolista deste ano. Caso se concretize o argentino passará a contar com mais 3 troféus do que Cristiano Ronaldo. Consulte Mais informação ⮕

Lionel Messi 'olha' para a oitava Bola de OuroO argentino Lionel Messi, de 36 anos, deverá receber esta segunda-feira a Bola de Ouro da revista francesa France Football pela oitava vez na carreira, sendo consagrado como o melhor futebolista da época 2022/23. Consulte Mais informação ⮕

Bola de Ouro. O provável último troféu de Messi com Haaland à espreitaArgentino tem o Mundial como grande trunfo; avançado do City o triplete e os 52 golos apontados na época passada. Cerimónia é esta noite em Paris. Sem Ronaldo, há três portugueses entre os nomeados. Consulte Mais informação ⮕

Azeite: ouro líquido a 10 euros por litroO preço do azeite continua a subir. Em Setembro, subiu 130% em relação ao ano passado e já chega aos 10 euros. A culpa é, essencialmente, da seca. Consulte Mais informação ⮕

Santa Clara e Benfica B empatam a uma bola em Ponta DelgadaO Santa Clara e o Benfica B empataram hoje (1-1), em jogo da oitava jornada da II Liga de futebol, disputado em Ponta Delgada, numa partida marcada pelo equilíbrio. Consulte Mais informação ⮕