A intenção da SPEA com o apagão é criar um caminho seguro no céu para que as aves possam voar em direção ao mar em segurança e demonstrar que reduzir a iluminação artificial excessiva pode salvar aves.

o período entre as 20:00 e as 23:00 é o mais crítico, pois corresponde àquele em que as cagarras juvenis saem dos ninhos. "Mil candeeiros de rua vão apagar-se na Madeira, um por cada 10 euros de donativos angariados na campanha Noite Com Vida", esclarece a SPEA, que

"Todos os anos, na Madeira, Açores e Canárias, a poluição luminosa leva a que centenas de juvenis de aves marinhas fiquem encandeados, caindo por terra e podendo ficar feridos ou mesmo morrer", alerta a SPEA, sublinhando quee alertar para a importância de estudar o seu impacto, headtopics.com

As Berlengas constituem a primeira área protegida do país. Estávamos em 1465. Desde então, muitas têm sido as ameaças, mas também os esforços para manter os 79 hectares de ecossistemas únicos. O Life Volunteer Escapes abre asas vai monitorizar cagarras e gaivotas de pata amarela em mais um episódio.

A atividade num ninho com um casal de cagarros, cuja cria deverá nascer dentro de dez dias, no Corvo, Açores, pode ser acompanhada em direto através da internet, iniciativa que acontece pelo quarto ano consecutivo já com"seguidores fiéis".

Madeira apaga hoje mil candeeiros de rua para proteger as cagarras

