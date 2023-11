Santa Clara e Benfica B empatam a uma bola em Ponta Delgada

Os açorianos adiantaram-se por Paulo Henrique, aos seis minutos, tendo Cauê, aos 24, igualado a contenda.

O empate ao intervalo espelhava o equilíbrio registado nos primeiros 45 minutos do encontro, marcados pela intensidade, com ambas as formações a querer dominar a posse de bola. As duas equipas dispuseram de momentos de domínio e conseguiram criar oportunidades para faturar.

Os açorianos, contudo, entraram melhor na partida, chegando ao golo logo aos seis minutos. Nas alturas, o capitão Paulo Henrique superiorizou-se à defesa contrária e inaugurou o marcador. O Benfica B conseguiu reagir ao golo sofrido e instalou-se no meio-campo contrário, procurando explorar o espaço entre linhas. A formação de Nelson Veríssimo conseguiu chegar ao empate após uma excelente combinação que resultou na finalização certeira de Cauê, aos 24 minutos. headtopics.com

O Benfica B, por seu turno, foi obrigado a recuar no terreno e a redobrar os trabalhos defensivos, procurando explorar o contra-ataque, mas também sentiu dificuldades em criar oportunidades de golo.1-0, Paulo Henrique, 06 minutos.- Santa Clara: Gabriel Batista, Paulo Henrique, Pedro Pacheco, Rocha, Sidney Lima, Lucas Soares (David, 84), Adriano (Ageu, 77), Serginho (Klismahn, 67), Bruno Almeida (Gabriel Silva, 67), Ricardinho e Rafael (João Lima, 77).

(Suplentes: Marcos Díaz, João Lima, Ageu, David, Miguel Pires, MT, Gabriel Silva, Vinicíus e Klismahn).- Benfica B: Leo Kokubo, Filipe Cruz (João Tomé, 20), Gustavo Marques, Bajrami, Rafael Rodrigues, Jevsenak, Gerson Sousa, Nuno Félix (Diogo Prioste, 84), Pedro Santos (João Rego, 67), Henrique Pereira (Rafael Luís, 83) e Cauê (Gilson Benchimol, 67). headtopics.com

