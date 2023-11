Bola de Ouro. O provável último troféu de Messi com Haaland à espreita

Lionel Messi ou Erling Haaland? Um deles vai receber esta noite na gala que terá como palco o Teatro Châtelet, em Laris, o troféu Bola de Ouro, prémio da revista France Fotball que distingue anualmente o melhor futebolista do mundo. Há 30 nomeados nesta categoria, mas a escolha será entre o argentino e o norueguês, embora tudo aponte para que o troféu seja novamente entregue ao sul-americano.

O internacional argentino, de 36 anos, tem como principal trunfo a conquista do Mundial do Qatar, em dezembro do ano passado, onde foi o herói da seleção do seu país e considerado a figura do torneio (com sete golos e três assistências). Além disso, venceu também a liga francesa e a Supertaça de França, apesar de uma temporada algo apagada no PSG, que culminou com a sua saída no verão para o Inter Miami, dos Estados Unidos.

