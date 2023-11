Lapse, a nova rede social sem “likes” ou “seguidores” e que o faz esperar para “revelar” as suas fotos. Na nova aplicação, que promete o regresso às origens da fotografia, não existem seguidores ou likes, apenas amigos e reações. Lapse é a nova rede social que tem conquistado os internautas pelo regresso à simplicidade.

Com o objetivo de partilhar fotografias entre amigos, a aplicação já está a fazer sucesso na internet e já é uma das mais descarregadas – tendo ultrapassado o TikTok nas últimas semanas. Disponível apenas para IOS – pelo menos por enquanto – a rede assemelha-se aos moldes originais do Instagram, priorizando o ato de tirar uma fotografia e partilhar o seu resultado. Nos últimos anos, aplicações como Instagram e o TikTok têm popularizado o formato de pequenos vídeos nas redes sociais, o que levou ao surgimento de novas aplicações – como o BeReal, Grainery e Glass – cuja prioridade é captação e partilha de momento





🏆 6. Visao_pt » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Debate com PM. Oposição ataca com políticas sectoriais e Governo defende-se com cenário macroeconomicoO Jornal Económico – Notícias, Economia, Política, Empresas, Mercados e Opinião

Fonte: ojeconomico - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

Doutor TikTok, o que se passa com a minha pele?Cada vez mais jovens fogem das idas ao dermatologista e procuram alternativas nas redes sociais, onde seguem criadores de conteúdos. Porquê? O custo das consultas e dos medicamentos.

Fonte: Publico - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

TikTok está disponível para falar com o Governo, mas diz que não recebeu ordem de interdiçãoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

Ataque com rocket provoca incêndio em cidade israelita perto da fronteira com o LíbanoUm ataque com um rocket, lan&231;ado do L&237;bano, provocou um inc&234;ndio numa zona residencial da cidade de Kiryat Shmona, no norte de Israel.

Fonte: cmjornal - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

Angie Costa fala sobre o namoro com Miguel Coimbra: “Aprendo todos os dias com ele”Angie Costa contou como conheceu o cantor.

Fonte: ATelevisao - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

Rúben Amorim considera jogo com Farense 'decisivo', com Morita de foraSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »