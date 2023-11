Atrasos nas obras do metro são o grande obstáculo à circulação em Lisboa, diz presidente da Câmara

O presidente da Câmara de Lisboa considerou esta segunda-feira que os atrasos nas obras do metro são "o grande obstáculo à circulação" na cidade, ameaçando exigir a suspensão dos trabalhos se o calendário de execução não for cumprido. "Os atrasos constantes das obras do metro são o grande obstáculo à circulação em Lisboa. Os lisboetas nao aceitam que se encarem estes atrasos com normalidade. Como presidente da Câmara, exijo que haja um plano público que seja cumprido com urgência.

Se assim não for, terei que exigir ao Governo que em determinadas zonas da cidade se parem imediatamente as obras", afirmou Carlos Moedas, em declarações à agência Lusa





🏆 20. cmjornal » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente da Câmara de Lisboa sonha em fazer de Lisboa a capital da inovaçãoCarlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, expressa seu sonho de fazer de Lisboa a capital da inovação durante a abertura da Web Summit 2023.

Fonte: Renascenca - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

Moedas quer aumentar taxa turística em Lisboa e promete usar receitas “em benefício das pessoas”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

Moedas quer devolver 4,5% do IRS aos munícipes de Lisboa já no próximo anoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

Moedas quer devolver 4,5% do IRS aos munícipes de Lisboa já no próximo anoPresidente da Câmara de Lisboa diz que redução de impostos na capital é 'sem artimanhas'.

Fonte: dntwit - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

Moedas quer devolver 4,5% do IRS em Lisboa já no próximo anoPresidente da C&226;mara de Lisboa garante redu&231;&227;o de impostos "sem artimanhas".

Fonte: Renascenca - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »

PS em Lisboa acusa Moedas de tornar a cidade num 'parque de diversões'O PS na Assembleia Municipal de Lisboa acusou hoje o presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), de tornar a cidade num 'parque de diversões', considerando que a governação 'continua à deriva' e 'a culpa não é do PS'.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 20. / 22,5 Consulte Mais informação »