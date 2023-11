Angie Costa fala sobre o namoro com Miguel Coimbra: “Aprendo todos os dias com ele”

No entanto, à terceira foi de vez, segundo contou Angie Costa: “Estávamos no aniversário da irmã do Miguel, ou seja, já estava em casa, ou seja, as pessoas já me recebiam daquela maneira e eu pensei ‘fogo, realmente já está na altura’”. “Senti que ele estava assim meio abatido e eu perguntei: ‘O que é que se passa?’.

PUBLICO: Universidades de Coimbra e Macau criam laboratório sobre envelhecimento cognitivoDe acordo com dados do Censos 2021, o número de pessoas com 64 anos ou mais de idade aumentou 20,6% desde 2011 em Portugal.

DNTWIT: Equipa da Universidade de Coimbra desenvolve sistema para prever o tipo de partoNesta investigação, a inovação passa por 'prever o tipo de parto também utilizando os dados de imagem ecográfica'.

VISAO_PT: IP contrata arquiteto Joan Busquets para Plano de Pormenor da estação de CoimbraVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

OBSERVADORPT: Equipa da Universidade de Coimbra desenvolve sistema para prever o tipo de partoEstá a ser desenvolvido um sistema de analise computacional para prever a probabilidade de um parto induzido ocorrer por via vaginal. Os investigadores já analisaram os dados de 2.600 mulheres.

CMJORNAL: Imagens mostram momento em que jipe capota em CoimbraSeis pessoas ficaram feridas na sequ&234;ncia de um acidente numa prova de jipes, na T&225;bua, em Coimbra, este domingo.

ECO_PT: IP contrata arquiteto catalão para estação de CoimbraFoi celebrado um novo contrato, no valor de 138 mil euros e com um prazo de execução de 203 dias, para o ateliê do arquiteto catalão desenvolver o Plano de Pormenor da estação.

