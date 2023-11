Aumento da remuneração média mensal em Portugal

A remuneração bruta total mensal média por trabalhador em Portugal aumentou em termos nominais 5,9%, para 1438 euros, no terceiro trimestre de 2023, face ao mesmo período de 2022. Contudo, em termos reais, considerando o efeito da inflação, o aumento da remuneração bruta total mensal média foi de apenas 2,4%. Setembro foi o quinto mês com aumentos reais nas remunerações desde novembro de 2021. Sector público e sector privado registaram ambos ganhos reais, mas não na mesma ordem.

Nas Administrações Públicas o incremento real da remuneração bruta total foi de 2%, enquanto no sector privado o aumento foi mais expressivo alcançando 2,8% no trimestre terminado em setembro deste ano





