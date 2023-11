Iniciativa Liberal vai chamar Marta Temido ao Parlamento para explicar caso das gémeas brasileiras

A Iniciativa Liberal vai chamar ao Parlamento a antiga ministra da saúde, Marta Temido, para explicar o caso das gémeas brasileiras que receberam tratamento no hospital de Santa Maria com o medicamento mais caro do mundo, para tratar a Atrofia Medular Espinhal. Os liberais querem ainda explicações do atual e do anterior conselho de administração do Hospital de Santa Maria onde foi feito o tratamento, em 2020.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o presidente da IL, Rui Rocha, afirmou que o partido aguardou desde o início de novembro, altura em que o caso foi tornado público por uma reportagem da TVI, para perceber se eram conhecidas mais informações e dadas mais explicações, mas concluiu que "não há factos que expliquem as decisões tomadas". "A Iniciativa Liberal decidiu apresentar um requerimento no sentido da ministra da Saúde de então, Marta Temido, ser chamada ao parlamento para apresentar explicações, adianto





