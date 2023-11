Morre Carlos Avilez, ator e encenador português

Carlos Avilez, ator e encenador português e fundador do Teatro Experimental de Cascais, faleceu aos 88 anos. Avilez deu entrada no Hospital de Cascais com uma indisposição e acabou por falecer vítima de paragem cardiorrespiratória. Nasceu em 1935 e estreou-se como ator em 1956.





