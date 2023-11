Hezbollah reivindica três ataques contra alvos israelitas

Terror"bateu à nossa porta e pode bater à vossa". Telavive pede solidariedade, cessar-fogo e regresso dos refénsO grupo xiita libanês Hezbollah reivindicou esta quarta-feira a autoria de três novos ataques contra alvos israelitas no norte de Israel, mantendo o fogo cruzado das últimas três semanas.

Por volta do meio-dia, os combatentes do grupo xiita lançaram um primeiro ataque contra um local perto da cidade fronteiriça de Blida, que causou"ataques diretos do lado israelita", de acordo com uma série de declarações do Hezbollah.

Na tarde de hoje, lançaram"projéteis de artilharia e mísseis" contra o quartel-general do"novo batalhão de Zarit", onde o exército israelita estava a"concentrar os seus veículos e forças", em Khallet Wardah, causando baixas, embora não tenham especificado o número.

Horas mais tarde, a localidade de Hadab al Bustan foi atingida por projéteis de artilharia, de acordo com declarações do Hezbollah. Por outro lado, a agência libanesa de notícias (ANN) informou hoje que Israel efetuou mais três ataques no sul do Líbano.

Desde a intervenção israelita na Faixa de Gaza, os confrontos ao longo da fronteira têm vindo a intensificar-se, transformando-se numa troca quase contínua de mísseis e bombardeamentos, com 49 mortos nas fileiras do grupo xiita e cerca de 29.000 deslocados internos só do lado libanês.

:

CMJORNAL: 'AVB Traidor': Muros e portões da casa de Villas-Boas vandalizados durante a madrugadaAntigo treinador dos drag&245;es &233; candidato &224; presid&234;ncia do FC Porto.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Jonathan Soriano. “Roger Schmidt vai conseguir mais êxitos no Benfica”Antigo avan&231;ado admite que “nunca” jogou com tr&234;s centrais quando foi treinador pelo alem&227;o na &193;ustria e na China, mas compreende que “as altera&231;&245;es v&234;m quando as coisas n&227;o funcionam”. Elogios a um t&233;cnico que “mant&233;m grupo unido e d&225; confian&231;a”.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Hospital de S. João já opera doentes de outras seis unidades hospitalaresA falta de m&233;dicos est&225; a condicionar o funcionamento de 38 hospitais no pa&237;s. M&233;dicos em Luta alertam para a “trag&233;dia” que poder&225; ser o m&234;s de novembro.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Imagens de drone mostram ataques israelitas a infraestruturas do Hezbollah no LíbanoO ex&233;rcito israelita divulgou, esta ter&231;a-feira, imagens do que diz ser ataques a&233;reos por parte de Israel a infraestruturas do Hezbollah no L&237;bano.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Basquetebol. FC Porto com mais uma vitória na EuropaDrag&245;es lideram o seu grupo com tr&234;s triunfos em tr&234;s jogos.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Atenção Sporting. Atalanta vence e é quartaScamacca fez dois golos e uma assist&234;ncia.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »