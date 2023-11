Jonathan Soriano. “Roger Schmidt vai conseguir mais êxitos no Benfica”

O técnico alemão viu lenços brancos nos últimos dois jogos no Estádio da Luz, mas o avançado espanhol, treinado por Schmidt durante quatro temporadas, aponta a calma e a experiência do técnico como caraterísticas chave para o sucesso futuro.

“Ninguém gosta de ser criticado ou que coloquem em causa o seu trabalho, mas o Roger Schmidt é uma pessoa muito calma, com muita experiência no futebol internacional e no futebol europeu, sabe levar estas situações e não tenho dúvidas de que vai conseguir mais êxitos no Benfica, porque é um grande treinador”, diz, em entrevista aO Benfica regressou às vitórias, em Arouca, na Taça da Liga, com um sistema de três centrais no onze...

Jonathan Soriano trabalhou com o alemão entre 2012 e 2014 no RB Salzburg da Áustria e em 2017 e 2018 no Beijing Guoan da China. Durante esses quatro anos, o antigo avançado admite que um sistema semelhante nunca foi utilizado, embora compreenda a opção.

“Nunca jogámos com três centrais com o Roger Schimdt, mas são soluções que se encontram. Nós jogávamos em 4-4-2 e atacávamos 5, 6 ou 7 jogadores”, explica, em declarações àApós a vitória em Arouca, o treinador do Benfica declarou que passar a jogar em 3x4x3 dependeria da disponibilidade dos jogadores.

“Normalmente as alterações vêm quando as coisas não funcionam. Roger Schmidt tenta sempre manter o grupo unido, ter todos felizes e dar confiança aos jogadores que trabalham bem nos treinos. Naturalmente, os resultados mandam: se a equipa ganha está tudo fantástico, se perdem é culpa do treinador”, considera.Em Arouca, Arthur Cabral assinou o segundo golo em 457 minutos pelo Benfica.

