Hospital de S. João já opera doentes de outras seis unidades hospitalares

Susana Costa sublinha que o pior de tudo é que há uma rede hospitalar para que todo os serviços de urgência trabalhem em rede. A porta-voz dos Médicos em Luta diz que, por exemplo, o hospital de São João já está a atender doentes cirúrgicos de seis outras unidades hospitalares.

“Não só demora muito mais o tratamento do doente cirúrgico como representa uma sobrecarga enorme para um hospital que, por si só, já tem equipas de urgências reduzidas”, continua. A porta-voz do movimento acrescenta que “se por norma os meses de novembro e dezembro já são um caos em termos de internamentos e disponibilidade de camas, com esta redução do número de médicos e de resposta das urgências poderá acontecer um cenário de catástrofe”.

RENASCENCA: Juventus vai renovar contrato com jogador suspenso por apostas desportivasFagioli est&225; suspenso at&233; maio por participar em esquema ilegal de apostas. Novo contrato ser&225; v&225;lido at&233; 2028.

RENASCENCA: Homem detido na Baixa Banheira por alegada violação de criança de quatro anosCrime ter&225; acontecido durante festa de anivers&225;rio, no s&225;bado. Suspeito &233; um homem de 61 anos.

RENASCENCA: União das Misericórdias pode aumentar resposta nos cuidados primáriosManuel Lemos explica que &233; sempre necess&225;rio contratar mais m&233;dicos, j&225; que as Miseric&243;rdias "n&227;o se podem dar ao luxo de ter m&233;dicos dispon&237;veis parados".

RENASCENCA: Ministério em Israel propõe transferir habitantes da Faixa de Gaza para o EgitoNum documento "conceptual", &233; proposta a desloca&231;&227;o for&231;ada dos palestinianos e a cria&231;&227;o de uma "&225;rea est&233;ril" no Egito para os separar da fronteira com Israel. Para os palestinianos, &233; uma repeti&231;&227;o inaceit&225;vel de um trauma passado.

RENASCENCA: “Arthur Cabral vai dar a volta e ser goleador do Benfica e da seleção”Rafael Silva formou-se com o avan&231;ado brasileiro no Cear&225; e n&227;o tem d&250;vidas: falta de golos na Liga “&233; uma pequena fase” e o ponta de lan&231;a j&225; est&225; a super&225;-la. Rafinha, jogador do distrital de Aveiro, veio para Portugal “&224; procura do salto”.

RENASCENCA: Biden assina ordem executiva para regulamentar uso da Inteligência ArtificialPara mitigar a manipula&231;&227;o ou confus&227;o das pessoas, o conte&250;do gerado artificialmente ter&225; de ter uma marca de &225;gua, algo em que v&225;rias empresas j&225; est&227;o a trabalhar h&225; alguns meses.

