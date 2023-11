Bronca! Francisco Monteiro e André entram em discussão: 'São as comidinhas dele...'

Francisco Monteiro referiu-se à alimentação diferenciada de André Lopes como “as comidinhas dele” e o concorrente levou a mal a expressão utilizada. Contudo, de uma forma educada, André procurou explicar: “A minha alimentação é sim um bocadinho diferenciada, mas não interfere com as dinâmicas do grupo“.

Mesmo assim, os dois concorrentes entraram em confronto e numa troca infinita de argumentos, porque ‘Zaza’ acredita que as especificidades da alimentação do colega “interfere na união do grupo“. View this post on Instagram

