Hector, do Chaves, é mais consistente do que Haaland, o senhor 180 milhões

Hector Hernández, avançado espanhol do Desportivo de Chaves, da Primeira Liga portuguesa, é melhor do que Erling Haaland, ponta-de-lança norueguês do Manchester City, da Premier League inglesa? Sim, pelo menos num item de avaliação: a consistência.até 9 de outubro, Hernández, avaliado em modestos 800 mil euros, supera Haaland, cujo valor bate nos 180 milhões, em número de jogos a marcar.

A"consistência" é vista como um fator importante no momento de avaliar um atacante para distinguir aqueles que fazem um ou doise depois entram em longos períodos de hibernação dos que concretizam, semana a semana, ou quase, como um relógio suíço.

Nesse particular, Hernández com quatro de oito jogos a marcar tem um registo, claro, de 50%. À frente de Haaland, com seis jogos com golos em 13 partidas disputadas. No topo de uma tabela que considerou apenas quem marcou mais de sete golos nas sete principais ligas da Europa - as cinco do costume mais a portuguesa e a holandesa - está o guineense Serhou Guirassy, do Stuttgart, na Bundesliga, com o incrível registo de 14 golos distribuídos por sete dos oito jogos que disputou. headtopics.com

Bellingham é o único não atacante na lista de 16 atletas que obedecem aos crítérios. O Bayern Munique, com o inglês Kane e o alemão Sané, é o único clube com dois representantes. E o grego Vangelis Pavlidis, do AZ Alkmaar, é o único a ter marcado em todos os jogos do seu clube na Eredivisie, o campeonato holandês, até agora.

Hernández, além de Haaland, ainda supera Morata, do Atlético Madrid, clube ao qual esteve ligado entre 2013 e 2020. Com 28 anos, chegou a Trás-os-Montes contratado ao Rayo Majadahonda em 2022.

