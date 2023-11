Petro de Luanda empata no dérbi do futebol angolano

Erivaldo, aos 61 minutos, marcou para os comandados do treinador luso, e o adversário empatou aos 90+3, por intermédio de Dagó, após um potente remate de fora de área.

O treinador português do Petro foi contestado pelos adeptos do Petro de Luanda, que arremessaram objetos para o interior das quatro linhas no final do jogo, por considerarem o técnico luso culpado pelo empate que teve o sabor à derrota, por substituir o extremo Gilberto, por considerarem que estava a ser a melhor unidade em campo, e, como consequência, a sua equipa baixou drasticamente de rendimento, com o objetivo de defender o magro resultado, que foi igualado no...

Alexandre Santos mais uma vez não foi capaz de vencer o 1.º de Agosto, proeza que ainda não alcançou desde que assumiu o comando da equipa angolana. No duelo entre treinadores portugueses, Paulo Torres venceu a batalha frente à Luís Gonçalves, ao comandar o Desportivo da Huila na vitória diante do Interclube por 1-0, com golo de Beibe, aos 28 minutos. headtopics.com

O Sagrada Esperança venceu o Santa Rita de Cássia por 2-0, com golos de Lépua, aos dois minutos, e Beni, aos 90+2. O Wiliete de Benguela venceu o Recreativo do Libolo por 2-0, após golos de Cláudio, aos três minutos, e Naigel, aos 44.

No jogo entre os estreantes, o São Salvador do Zaire infringiu a primeira goleada do campeonato angolano de futebol ao Clube Recreativo União de Malanje por 4-1. Filhão, aos 22 e 66, Kimuanga, aos 29, e Fernando, aos 90, marcaram os golos do São Salvador, enquanto Russinho, aos 90, reduziu para o Malanje. headtopics.com

Carlos Alexandre. Mais uma queixa arquivadaO Ministério Público encerrou uma denúncia com o agora juiz desembargador. E mandou abrir um processo ao advogado que fez a queixa durante a instrução do 'caso Xuxas' Consulte Mais informação ⮕

Ventura diz que Santos Silva não tem condições para se manter no cargoEm causa estão declarações de Augusto Santos Silva num vídeo que foi divulgado. Consulte Mais informação ⮕

Álvaro Covões ataca Teixeira dos Santos e critica o seu trabalho de fiscalização no Altice ArenaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER Consulte Mais informação ⮕

Canções para todos os santosOs mais clássicos e os menos óbvios. Os mais festivos e os que são sobretudo românticos. Há santos para todos os gostos e esta semana sugerimos uma banda sonora alternativa para o feriado que aí vem. Consulte Mais informação ⮕

Golfistas Pedro Figueiredo e Ricardo Santos falham o `cut` em DohaOs golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos falharam hoje o ‘cut’ do Commercial Bank Qatar Masters, prova do DP World Tour disputada em Doha, ao terminarem na 114.º posição ao fim das primeiras duas voltas. Consulte Mais informação ⮕

Golfistas Pedro Figueiredo e Ricardo Santos falham o `cut` em DohaOs golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos falharam hoje o ‘cut’ do Commercial Bank Qatar Masters, prova do DP World Tour disputada em Doha, ao terminarem na 114.º posição ao fim das primeiras duas voltas. Consulte Mais informação ⮕