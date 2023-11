Haaland marca, Bernardo assiste, Guardiola tem razão: City vence United em Old Trafford

voltaram a ver o principal rival subir ao degrau mais alto do pódio. Cinco meses depois, o Manchester United voltava a defrontar o Manchester City.

É gigante, porque é Manchester, mas também é o futebol internacional. Todos os olhos vão estar neste jogo, a nível global. Tornaram-se um grande desafio para nós e fizeram com que também nos tornássemos uma equipa melhor, a todos os níveis.

Ten Hag lançava Amrabat e Eriksen no meio-campo, com Bruno Fernandes, McTominay e Rashford no apoio a Højlund com Haaland a converter uma grande penalidade na sequência de uma falta de Højlund sobre Rodri (26′). headtopics.com