Falsa enfermeira faz preenchimento labial e deixa cliente em risco de vida. PSP faz buscas em clínicas de Mafra e Lisboa

A PSP realizou buscas em duas clínicas de estética em Mafra e Lisboa no âmbito de um processo de usurpação de funções e ofensas à integridade física graves, tendo duas pessoas sido constituídas arguidas.





Protesto dos carros: PSP, GNR, Forças Armadas e Guardas Prisionais unidos por melhores condições‘O protesto dos carros’ já levou à criação de uma plataforma que inclui PSP, GNR, Forças Armadas e Guardas Prisionais. Juntos vão pressionar o Governo por melhores condições.A revolta da PSP poderá «terminar numa espécie de 25 de Abril». A frase podia ser de um qualquer Zé Patrulha, expressão usada pelo polícia mais famoso do momento, e já lá vamos, mas é de um oficial destacado da instituição. «Qual foi a razão principal para os militares se revoltarem contra o governo de então? Salários e carreira, além da guerra, claro. Nós, PSP, mais a GNR, Guarda Prisional, e as Forças Armadas somos o filho de um Deus menor das forças de segurança e ninguém vai conseguir travar as formas de luta legais que foram encontradas», continua. Certo é que o movimento de contestação parece estar imparável, até porque muitos oficiais estão ao lado dos agentes, e a forma «brilhante», na opinião de alguns, de luta encontrada pelos agentes que estão em grupos de WhatsApp «é inatacável», como diz outro elemento da PSP. Mas vamos à história

