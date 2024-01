Succession e The Bear vencem principais categorias no 75º prêmio

Succession tinha 27 nomeações e venceu seis das principais categorias de drama. The Bear varreu a categoria de comédia. foi coroada como Melhor Série Dramática na 75





“Succession” foi a grande vencedora da noite dos Emmys, que também distinguiu “The Bear” e “Rixa”As três séries foram as grandes vencedoras dos principais prémios das respetivas categorias: drama, comédia e minissérie. Conheça aqui os principais premiados na 75ª gala dos Emmys.

Land Rover comemora 75 anosA Land Rover está a comemorar 75 anos. Os seus modelos tornaram-se um objeto de culto pela robustez e capacidade de superar todos os obstáculos. Nem a realeza resistiu!

'Um regresso de Trump à presidência dos EUA, para a NATO, seria um pesadelo'Prestes a iniciar-se o ano em que a Aliança Atlântica assinala o 75.º aniversário, o DN foi ouvir o académico e antigo ministro da Defesa Nuno Severiano Teixeira sobre os desafios, das divisões sobre a Ucrânia ao cumprimento da meta dos 2% do PIB ou à relação com a China.

Camélia-japoneira vence concurso da árvore do ano em PortugalCamélia-japoneira vence concurso da árvore do ano em Portugal com 3900 votos

Campeão Benfica vence em Arouca e continua a um ponto do SportingDuelo da 16.ª jornada da Liga Betclic.

Sporting vence o FCPorto por 2-0O Sporting venceu o FCPorto (2-0) na última segunda-feira e naquele que era o jogo mais ansiado da jornada, ganhou e ganhou bem, foi superior em todos os aspetos, os dragões mostraram fraquezas velhas e que se vêm agudizando por falta de aposta no mercado e, infelizmente, deixaram o campo com um rasto de arruaceiros que cada vez mais se lhes cola à pele sempre que perdem.

