Dois muçulmanos condenados por crimes relacionados ao Estado Islâmico

Ammar Ameen e Yaser Ameen foram condenados por crimes relacionados ao grupo extremista do Estado Islâmico. Os dois muçulmanos sunitas, que viveram em Mossul, no Iraque, foram acusados de adesão a organização terrorista, crimes de guerra contra pessoas e ameaça. A sentença foi proferida pelo Tribunal Criminal de Lisboa.





