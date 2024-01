Dicas para reduzir os gastos com a luz

As despesas mensais não param de aumentar, muitas delas indexadas à taxa de inflação, outras devido à guerra. Face a esse cenário convém ter cuidados redobrados com os mais variados gastos. Deixamos aqui alguns conselhos para atenuar ao máximo este impacto. Uma das despesas que subiu no início do ano foi a da luz, pelo menos, para quem está no mercado regulado. Isto porque quem está neste mercado regulado – 936 mil clientes, o que representa 6,3% do mercado total– viu o valor subir 3,7%.

Já para quem estiver no mercado livre os valores dependem do comercializador. Para evitar gastos desnecessários, é aconselhado fazer uma gestão cuidadosa dos aparelhos que estão em funcionamento, de forma a não usar aqueles que podem ser menos necessários. Além disso, não devem ser ligados em simultâneo eletrodomésticos com consumos significativos de eletricidade – como cafeteiras elétricas, fornos elétricos, máquinas da roupa e da loiça e aspiradores – para reduzir os picos de consumo na rede elétric





