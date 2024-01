Luís Goes Pinheiro é o primeiro presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), a entidade criada em 29 de Outubro do ano passado para centralizar a política de acolhimento e integração dos migrantes, avaliação dos pedidos de asilo e concessão de autorizações de residência, juntando parte das competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), que foram extintos.

É licenciado em Direito e pós-graduado em Direito Penal Económico e Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, foi o responsável pelo Simplex e dirigiu os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde durante a pandemia de covid-19





Publico » / 🏆 7. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente do SINAPOL defende direito à greve na PSPO presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL) defende que a lei devia ser alterada para que seja consagrado o direito à greve na PSP. Armando Ferreira lamenta o silêncio do Presidente da República sobre o protesto das forças de segurança.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Polónia. Restauração do Estado de Direito arranca com liquidação dos mediaNascer do SOL

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Mais de mil mortos registados em 2022O ano termina na União Europeia com a aprovação de um Pacto sobre Asilo e Migrações considerado "histórico", mas que algumas forças políticas e ativistas no terreno consideram ter o dedo da extrema-direita.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Bastonária da Ordem dos Advogados acusa PS de ceder a interesses obscurosFernanda Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados, acusa o Partido Socialista de ter cedido a interesses obscuros na alteração do estatuto dos advogados, agora vetado pelo Presidente da República. A bastonária também reclama a extensão dos advogados oficiosos às vítimas e critica a mudança de regras na Justiça devido a processos mediáticos.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Dicas para avaliar o estado das suas finançasEsta é a melhor altura para analisar todos os seus gastos para que entre no novo ano com o pé direito financeiramente estável. Há truques que pode seguir e a sua carteira agradece.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Check-up. Entre em 2024 com orçamento familiar equilibradoEsta é a melhor altura para analisar todos os seus gastos para que entre no novo ano com o pé direito financeiramente estável. Há truques que pode seguir e a sua carteira agradece.

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »