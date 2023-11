Coreia do Sul suspeita que Coreia do Norte forneceu mísseis e munições à Rússia

, mísseis antitanque e mísseis antiaéreos portáteis, além de espingardas, lança-foguetes, morteiros e obuses. , afirmando que tais carregamentos de armas aumentam drasticamente o número de vítimas da guerra na Ucrânia.violação de várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidasespeculação sobre os carregamentos de armas norte-coreanas

Numa reunião privada com deputados, na quarta-feira, o Serviço Nacional de Informações (NIS) sul-coreano disse que mais de um milhão de projéteis de artilharia norte-coreanos foram enviados para a Rússia, desde agosto.De acordo com as forças armadas sul-coreanas, aQuatro desertores da Coreia do Norte intercetados no mar do Japão

A posição da Coreia do Norte surge depois dos EUA terem divulgado o relatório da Estratégia de Combate às Armas de Destruição Maciça, onde classificam o país asiático como uma"ameaça persistente".O soldado Travis King entrou na Coreia do Norte quando fazia uma visita civil a uma aldeia fronteiriça, em julho.

“A preocupação dos pais com os filhos é uma coisa muito boa da geração atual, mas também faz uma enorme pressão que temos de combater”Sandra Tavares da Silva: “Depois do 25 de Abril o meu pai montou um acampamento de fuzileiros na quinta. Roubaram-nos e mataram cavalos”

:

RTPNOTICIAS: Seul diz suspeitar que Coreia do Norte forneceu mísseis e munições à RússiaMilitares sul-coreanos disseram hoje suspeitar que a Coreia do Norte tenha fornecido mísseis, munições e projéteis à Rússia para apoiar as forças russas na guerra contra a Ucrânia.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Ucrânia: Seul diz suspeitar que Coreia do Norte forneceu mísseis e munições à RússiaServiços secretos da Coreia do Sul disseram aos deputados sul-coreanos que Pyongyang forneceu recentemente mais de um milhão de projéteis de artilharia à Rússia

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: De norte a sul, há urgências encerradas por falta de médicosSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Dois acidentes no Eixo Norte-Sul causam trânsito em LisboaUma mulher, que ficou com ferimentos ligeiros.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Rússia prende participantes em motins antissemitas no Cáucaso NorteA justiça russa deteve e condenou sete participantes nos motins antissemitas que eclodiram domingo na república russa do Daguestão, no Cáucaso Norte, a penas entre três a 10 dias de prisão administrativa, indicou hoje o Supremo Tribunal local.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: 43 hospitais do País à beira da rotura. Médicos recusam cumprir mais horas extraordináriasCM revela lista dos 43 hospitais que estão mais condicionados de Norte a Sul do País.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »