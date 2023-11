O IUC, o PSD e a sorte de António Costa

Se há sinal das dificuldades que a oposição está a ter com o Orçamento do Estado (OE) para 2024, esse está no debate sobre o aumento do IUC para os carros com matrícula anterior a 2007. Claro que há casos com que não vale a pena perder muito tempo. A Iniciativa Liberal tem a postura do costume: se há impostos, a IL é contra.

Por acaso, é um imposto que traz mais justiça distributiva (os carros posteriores a 2007 pagam componente ambiental, os anteriores não) e vai no bom sentido em termos ambientais (além da taxa, há um incentivo ao abate que chega a €3000). Custará €2,5 por mês aos proprietários de carros muito poluentes… mas isso pouco importa a estes partidos. A informação independente, rigorosa e de confiança é essencial para a defesa da democracia.

