Seul diz suspeitar que Coreia do Norte forneceu mísseis e munições à Rússia

Num encontro com jornalistas locais, os militares sul-coreanos afirmaram que a Coreia do Norte é suspeita de ter enviado para a Rússia um número não especificado de mísseis balísticos de curto alcance, mísseis antitanque e mísseis antiaéreos portáteis, além de espingardas, lança-foguetes, morteiros e obuses.

Qualquer comércio de armas com a Coreia do Norte constitui uma violação de várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que a Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, apoiou anteriormente.

Os Estados Unidos e os aliados acusam a Coreia do Norte de procurar tecnologia russa para modernizar o arsenal de armas nucleares e mísseis, em troca de armas convencionais. Numa reunião privada com deputados, na quarta-feira, o Serviço Nacional de Informações (NIS) sul-coreano disse que mais de um milhão de projéteis de artilharia norte-coreanos foram enviados para a Rússia, desde agosto.

O NIS afirmou que a Coreia do Norte está provavelmente a receber assistência tecnológica russa no projeto para lançar o primeiro satélite espião militar para o espaço. As duas recentes tentativas de lançamento pela Coreia do Norte fracassaram devido a problemas técnicos.

De acordo com as forças armadas sul-coreanas, a Coreia do Norte também quer receber da Rússia tecnologia relacionada com o setor nuclear, aviões de combate, equipamento aeronáutico e assistência para a criação de redes de defesa antiaérea.

:

RTPNOTICIAS: Rússia prende participantes em motins antissemitas no Cáucaso NorteA justiça russa deteve e condenou sete participantes nos motins antissemitas que eclodiram domingo na república russa do Daguestão, no Cáucaso Norte, a penas entre três a 10 dias de prisão administrativa, indicou hoje o Supremo Tribunal local.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: De norte a sul, há urgências encerradas por falta de médicosSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Dois militares israelitas mortos na ofensiva terrestre no norte de GazaDois soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) foram mortos e vários outros ficaram feridos nas operações terrestres israelitas em curso no norte da Faixa de Gaza, confirmou o exército.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Reserva Federal norte-americana deixa taxas de juro inalteradasA Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) anunciou hoje que vai manter as taxas de juro inalteradas, sendo esta a segunda pausa consecutiva após a série de subidas iniciada em março do ano passado, mas não afasta novos aumentos.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

DINHEIRO_VIVO: Reserva Federal norte-americana deixa taxas de juro inalteradasÉ a segunda pausa que a instituição aprova, após 11 subidas consecutivas das taxas

Fonte: dinheiro_vivo | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Reserva Federal norte-americana deixa taxas de juro inalteradasEsta &233; a segunda pausa consecutiva ap&243;s a s&233;rie de subidas iniciada em mar&231;o do ano passado.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »