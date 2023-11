Reserva Federal norte-americana deixa taxas de juro inalteradas

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) anunciou esta quarta-feira que vai manter as taxas de juro inalteradas, sendo esta a segunda pausa consecutiva após a série de subidas iniciada em março do ano passado, mas não afasta novos aumentos.

"O Comité continuará a avaliar informação (económica) adicional" para"determinar a margem para um maior aperto da política", afirmou o banco central norte-americano, que decidiu manter as taxas no intervalo atual de 5,25% e 5,5%, o seu nível mais elevado desde 2001.

A próxima reunião em que terá de decidir novamente sobre o curso das taxas de juro vai realizar-se ainda antes do final deste ano, a 12 e 13 de dezembro.

