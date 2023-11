Japão anuncia plano de apoio económico de cerca de 107 mil milhões de euros

"O pilar mais importante deste plano de medidas económicas abrangentes é o reforço da capacidade de oferta, a fim de melhorar as oportunidades de receitas para as empresas", disse Kishida, que deverá anunciar mais pormenores no final do dia.

As medidas a anunciar deverão prever reduções de impostos de um montante de 40 mil ienes (251 euros) por pessoa e subsídios de 70 mil ienes (439 euros) para as famílias com baixos rendimentos, noticiou a estação pública de televisão NHK.

O plano vai ainda estabelecer medidas para baixar o preço da gasolina e das faturas de energia, além de incentivar o investimento nos setores espacial e dos semicondutores. Espera-se que as medidas aumentem a já elevada dívida pública do Japão, depois das centenas de milhares de milhões de euros injetados na economia pelo Governo nos últimos três anos para apoiar a recuperação da pandemia da covid-19.

Kishida, que tem visto a gestão do país criticada face ao aumento dos preços, registou uma queda da popularidade para o nível mais baixo desde que foi eleito em 2021.

