Comité de Ética do BCE conclui que indicação de António Costa não comprometeu independência de Mário Centeno

O Comité de Ética do Banco Central Europeu concluiu que a indicação de António Costa para que Mário Centeno liderasse o Governo depois de ter apresentado demissão, não comprometeu a independência do governador do Banco de Portugal. O Comité considera que não houve nem um convite formal de Costa, nem Centeno aceitou qualquer convite. Além disso, o facto de Mário Centeno ter dito que ia refletir sobre a possibilidade de ser primeiro-ministro não violou o código de conduta dos governadores.

Centeno manteve a sua agenda e a discrição para proteger os interesses do Banco de Portugal. A presidente do BCE, Christine Lagarde, já transmitiu esta informação aos eurodeputados que tinham criticado Mário Centeno





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Comissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso CentenoComissão de ética do Banco de Portugal admite danos reputacionais no caso Centeno que 'cumpriu deveres gerais de conduta'. 'Caso único de diversidade', dezenas de espécies em risco e um habitat destruído pelo data center. O que é a Zona de Conservação em Sines? Pisou o palco da Web Summit em Lisboa pela terceira vez (a quarta no evento contando com a edição no Brasil), e foi do Rio de Janeiro que Cristina Ferreira trouxe uma lição. 'Poder falar em português é muito confortável, posso dizer-vos o que sinto de forma mais tranquila'. Depois das, a apresentadora da TVI e administradora da Media Capital esteve na Web Summit esta quarta-feira para falar de inteligência e do artificial. Admitindo que não sabe 'nada' sobre Inteligência Artificial (IA), 'até porque a rejeito', escolheu dirigir-se à plateia repleta para falar sobre tecnologia 'de forma mais genérica', sobre 'inteligência, ponto, artificial'. 'Vou falar da forma como podemos ser inteligentes nas redes sociais e de como nos tornámos todos artificiais'

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Presidente do Comité Paralímpico Portugal admite dificuldades em captar novos talentosNo evento de assinatura do Contrato-Programa Paris2024, o presidente do Comité Paralímpico Portugal (CPP), José Manuel Lourenço, chocou alguns dos presentes ao admitir dificuldades em captar novos talentos, colocando assim em risco a presença em Los Angeles2028.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Presidente do Comité Olímpico de Portugal preocupado com a falta de atletas para Paris 2024O presidente do Comité Olímpico de Portugal expressou preocupação com o número reduzido de atletas apurados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, afirmando que a missão nacional possui uma elite muito pequena. Apesar dos resultados desportivos positivos, o presidente teme que qualquer contratempo com os atletas possa comprometer os resultados esperados.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Relatório aponta maus-tratos em estabelecimentos prisionais em PortugalComité Europeu para a Prevenção da Tortura pede medidas para combater maus-tratos em prisões portuguesas

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Costa diz que Marcelo 'fez uma avaliação errada'O primeiro-ministro cessante, António Costa, em entrevista à TVI, deixou críticas ao Presidente da República por ter dissolvido o Parlamento e convocado eleições antecipadas. E garantiu que não se arrepende de ter rejeitado a proposta de Rui Rio para um pacto na reforma da Justiça.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Costa diz que seria "profundo erro orçamental" usar excedente para pagar despesas correntesO primeiro-ministro afirmou estar magoado pela forma como foi envolvido num inquérito judicial, manifestou-se confiante de que sairá ilibado e questionou se outros responsáveis manteriam agora as decisões que tomaram.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »