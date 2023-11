Presidente do Comité Olímpico de Portugal preocupado com a falta de atletas para Paris 2024

O presidente do Comité Olímpico de Portugal assumiu esta quarta-feira que o número de atletas apurados para Paris 2024 está 'ligeiramente abaixo do que era estimável' e mostrou-se apreensivo por a missão nacional ter 'uma elite muito pequena'. 'Por um lado, temos tido, neste percurso até aos Jogos, um conjunto de sinais muito positivos do ponto de vista dos resultados desportivos. Nós tivemos, no ano anterior, em modalidades olímpicas, cinco campeões do mundo. Não é brincadeira.

Mas, ao mesmo tempo, o meu receio é sempre o mesmo: nós temos uma elite muito curta, muito pequena. Basta que aconteça qualquer coisa a este ou aquele atleta e lá se vão os resultados que eram expectáveis e não conseguem ser concretizados', disse José Manuel Constantino





