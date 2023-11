Começa hoje no Parlamento o debate na generalidade do OE2024

Esta segunda-feira inicia-se, no parlamento, dois dias de debate na generalidade da proposta do Governo do Orçamento de Estado para 2024, que tem aprovação garantida pela maioria absoluta socialista e votos contra do Partido Social Democrata (PSD), Chega, Iniciativa Liberal (IL), Partido Comunista Português (PCP) e Bloco de Esquerda (BE).

O início do debate deverá abrir com uma intervenção do primeiro-ministro, António Costa, sendo esta a décima vez que apresenta na Assembleia da República, uma proposta do Orçamento, desde que exerce as funções como líder do executivo.

Relativamente aos excedentes orçamentais, deste ano e de 2024, António Costa, afirmou que seria uma irresponsabilidade o país gastar tudo o que tem e apontou que a redução da dívida permitirá poupar 2,6 milhões de euros em juros. headtopics.com

Por outro lado, nos seus discursos, o primeiro-ministro tem realçado “a atualização referencial de 5%” dos salários para a função pública”, a subida das pensões em 6,2% a partir de janeiro, o reforço das prestações sociais e uma descida do IRS na ordem dos 1500 milhões de euros em 2024.

“No que são impostos diretos, as alterações são pouco significativas e limitadas; no que são indiretos e atinge todos, o Governo vai cobrar muito mais em 2024 do que já cobrou em 2023 e 2022”. André Ventura, presidente do Chega, classificou a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano como a “maior vigarice” e a “maior burla”. headtopics.com

